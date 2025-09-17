ebimotors in gt cup europe 2025 a barcellona orari e dirette

La quinta prova stagionale del campionato GT Cup Europe 2025 prenderà il via in terra spagnola. Sul circuito di Barcellona si correrà nel lungo week end che va dal 18 al 21 settembre. La pista, teatro anche del mondiale di Formula 1, è lunga 4.657 metri. Un lungo rettilineo principale fa da contorno ad una parte tutta da guidare. Sono 14 le curve in totale. Ebimotors sarà al via con 2 Porsche 911 GT3 Cup. Sull’auto numero 23, in classe Silver, correrà il forte Cosimo Papi, atteso come uno dei protagonisti del week end. Sull’auto gemella numero 54 Luigi Peroni, classe AM. Sulla pista catalana si prevedono ottime condizioni meteo con temperature quasi estive. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

