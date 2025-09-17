Ebeling, il derby del cuore. Emozionante tornare qui. Ma vogliamo partire forte».

Non sarà una partita come le altre, quella di domenica, per Michele "Tatu" Ebeling, che con la sua Pielle torna a Ferrara da avversario a distanza di quasi cinque anni dall’avventura in maglia Kleb. Sembra passata un’era geologica, di cose ne sono successe parecchie, e ora in casa Adamant a portare in alto la dinastia Ebeling c’è il fratello minore Bryan, prelevato in estate dai colori biancazzurri dopo l’esperienza oltreoceano. "Sarà particolare, è la prima volta che mi capita di giocare contro mio fratello – confessa "Tatu" – ma al di là di questo noi abbiamo bisogno dei due punti e di iniziare nel miglior modo possibile il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

