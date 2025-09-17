Ebeling il derby del cuore Emozionante tornare qui Ma vogliamo partire forte
Non sarà una partita come le altre, quella di domenica, per Michele "Tatu" Ebeling, che con la sua Pielle torna a Ferrara da avversario a distanza di quasi cinque anni dall'avventura in maglia Kleb. Sembra passata un'era geologica, di cose ne sono successe parecchie, e ora in casa Adamant a portare in alto la dinastia Ebeling c'è il fratello minore Bryan, prelevato in estate dai colori biancazzurri dopo l'esperienza oltreoceano. "Sarà particolare, è la prima volta che mi capita di giocare contro mio fratello – confessa "Tatu" – ma al di là di questo noi abbiamo bisogno dei due punti e di iniziare nel miglior modo possibile il campionato.
Ebeling, il derby del cuore. Emozionante tornare qui. Ma vogliamo partire forte».
