EA Sports FC 26 | Il Primo Team of the Week È Ufficiale!

Amanti del calcio virtuale, preparatevi: EA Sports ha appena alzato il sipario su una nuova stagione di emozioni con il lancio del Team of the Week 1 (TOTW 1) per EA Sports FC 26! Cos'è il Team of the Week?. Il TOTW celebra le prestazioni eccezionali dei giocatori reali nelle principali leghe europee durante le prime giornate della stagione. Come da tradizione, EA Sports ha selezionato un gruppo di atleti che si sono distinti, trasformandoli in carte speciali con statistiche potenziate per Ultimate Team. Lancio Ufficiale e DisponibilitàIl gioco completo di EA Sports FC 26 sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2025 su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch.

