EA FC 26 Web App Disponibile Oggi Ecco Il Link Per L’Accesso Anticipato Ad Ultimate Team
La Web App di EA FC 26 sarà disponibile oggi 17 settembre. Tutti coloro che hanno giocato già alla popolare modalità Ultimate Team nelle precedenti edizioni del simulatore calcistico di Electronic Arts possono accedere alla nuova piattaforma. Con questa app potete accedere in qualsiasi momento alla popolare modalità Ultimate Team e gestire comodamente i contenuti del vostro club. Inoltre potrete completare le Sfide Creazione Rosa o effettuare acquisti dal negozio di UT 26.
