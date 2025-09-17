EA FC 26 TOTW 1 Elenco Carte Speciali Della Prima Squadra Della Settimana

17 set 2025

Il TOTW 1 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 17 settembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.90€ Prenota Ora! Nel primo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi del centroavanti Harry Kane, dell’attaccante Erling Haaland, del difensore Marcos Llorente e del centrocampista Kenan Y?ld?z. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

