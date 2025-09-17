ea fc 26 pre download ps5 e ps4 disponibile ora su entrambe le console

Il Pre-Download del simulatore calcistico EA FC 26 è ora disponibile sulle piattaforme PlayStation 5 e PlayStation 4. Tutti coloro che hanno effettuato il pre order della versione digitale dal PlayStation Store possono ora effettuare il pre download in attesa della release ufficiale. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.99€ Prenota Ora! Gli appassionati che hanno effettuato il pre order della versione Ultimate potranno sbloccare la versione definitiva di EA FC 26 alla mezzanotte tra il 18 ed il 19 settembre mentre chi ha optato per la versione Standard dovrà attendere la mezzanotte tra il 25 ed il 26 settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

