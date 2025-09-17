È una pazza Juventus
Fuochi d'artificio allo Stadium: 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund nel match di esordio di Champions League, otto gol e tutti nella ripresa come probabilmente mai accaduto nella storia della società bianconera. Sotto 2-4 già nel recupero, la squadra di Tudor ha riacciuffato il pareggio prima con Vlahovic (doppietta) e poi con il colpo di testa di Kelly al 96': pubblico impazzito e verdetto alla fine giusto. Senza Locatelli (in panchina), Tudor lancia Openda dal primo minuto insieme a David e Yildiz, mentre in difesa Bremer viene chiamato agli straordinari e Kalulu retrocesso' sulla linea a tre: sulla carta è una Juve offensiva, in realtà i bianconeri faticano a creare gioco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
