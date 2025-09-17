È stato un missile polacco e non un drone russo a colpire una casa nella regione di Lublino
Non è stato un drone russo a colpire una casa nel villaggio di Wyryki nella regione di Lublino, al confine con la Bielorussia e l’Ucraina. I danni all’abitazione sarebbero invece stati provocati, invece, da un missile lanciato da un F-16 polacco che tentava di abbattere un velivolo a pilotaggio remoto la notte tra il 9 e 10 settembre. È quanto rivela la testata giornalistica polacca Rzeczpospolita che sconfessa così le prime ricostruzioni che parlavano dei danni al tetto e al parcheggio della casa provocati da uno dei droni russi sconfinati in territorio polacco. Citando informazioni e fonti delle agenzie di sicurezza statali della Polonia, Rzeczpospolita riporta che l’abitazione sarebbe stata colpita da un missile aria-aria avanzato a medio raggio Aim-120 lanciato da un caccia polacco F-16 a causa, probabilmente, di un malfunzionamento del sistema di puntamento durante il volo: “Fortunatamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
