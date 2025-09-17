È stato arrestato un uomo legato al furto dei brani inediti di Beyoncè
Un uomo è stato arrestato in relazione al furto di hard disk contenenti musica inedita di Beyoncé. L’episodio è avvenuto ad Atlanta lo scorso luglio, quando la pop star era nel capoluogo georgiano per Cowboy Carter Tour. Le autorità locali avevano ricevuto segnalazioni di furto da un veicolo che, secondo quanto riferito, era stato noleggiato da Christopher Grant, coreografo di Beyoncè. Nel veicolo c’erano due valigie, che includevano hard disk e due laptop contenenti musica filigranata e inedita della popstar piani di riprese e scalette dei suoi prossimi concerti, ed informazioni più sensibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
