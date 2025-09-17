La discussione sul genocidio a Gaza tra Enzo Iacchetti e il presidente della Federazione Amici di Israele deraglia in insulti e minacce. Berlinguer prova a ricucire ma il volto storico di Striscia non ci sta. Un botta e risposta ad altissima tensione ha incendiato l'ultima puntata di È sempre Cartabianca su Retequattro. Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, si sono scontrati duramente durante il segmento dedicato alla guerra nella Striscia di Gaza. Tra accuse reciproche, parole al vetriolo e il pubblico ammutolito, il clima è rapidamente degenerato fino alla minaccia dell'attore e presentatore di lasciare il programma condotto da Bianca Berlinguer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti sbotta in diretta a Eyal Mizrahi: “Fascista? Ti prendo a pugni!”