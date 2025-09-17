È sempre Cartabianca Enzo Iacchetti a Eyal Mizrahi | Cosa hai detto stro**o? Ti prendo a pugni

Si sono alzati i toni nella puntata di ieri, 16 settembre, di È Sempre Cartabianca su Rete 4. I Pratogonisti dell’acesso dibattito nel talk show condotto da Bianca Berlinguer, sono stati Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la notizia, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Il dibattito, incentrato sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza, è degenerato quando si è parlato delle responsabilità del conflitto e del numero di vittime civili. Iacchetti, visibilmente provato ed emotivamente coinvolto nella situazione, ha citato l’ultimo rapporto Onu che accusa Israele di genocidio, denunciando le oltre 70mila vittime, di cui circa 20mila bambini, secondo le stime diffuse da organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Open.online