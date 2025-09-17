È sempre Cartabianca Enzo Iacchetti a Eyal Mizrahi | Cosa hai detto stro**o? Ti prendo a pugni
Si sono alzati i toni nella puntata di ieri, 16 settembre, di È Sempre Cartabianca su Rete 4. I Pratogonisti dell’acesso dibattito nel talk show condotto da Bianca Berlinguer, sono stati Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la notizia, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Il dibattito, incentrato sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza, è degenerato quando si è parlato delle responsabilità del conflitto e del numero di vittime civili. Iacchetti, visibilmente provato ed emotivamente coinvolto nella situazione, ha citato l’ultimo rapporto Onu che accusa Israele di genocidio, denunciando le oltre 70mila vittime, di cui circa 20mila bambini, secondo le stime diffuse da organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: cartabianca - enzo
È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti furioso con la premier: “Cos’ha fatto Giorgia Meloni”
“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento
“Si è svegliata?”. È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni: attacco totale
Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente ESONDATO ed ESPLOSO, dando voce a tutto il - facebook.com Vai su Facebook
Tensione altissima a È Sempre Cartabianca. Durissimo scontro tra Enzo Iacchetti e Mizrahi: cosa è successo e perché l'artista ha perso le staffe #EnzoIacchetti #iacchetti #EsemprecartaBianca - X Vai su X
È Sempre Cartabianca Enzo Iacchetti e Simona Izzo tra gli ospiti di stasera; Enzo Iacchetti furioso dopo l’affermazione di Eyal Mizrahi caos a È Sempre Cartabianca | ‘Ti prendo a pugni’; Enzo Iacchetti contro Giorgia Meloni: Presidente dei bugiardi, il video.
Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca - Lite durissima a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti e l’israeliano Eyal Mizrahi sulla guerra a Gaza: cosa è successo nella puntata del 16 settembre. Da libero.it
Enzo Iacchetti esplode in diretta a È sempre Cartabianca: “Str**, ti prendo a pugni” - Scontro acceso a È sempre Cartabianca: Enzo Iacchetti accusa un genocidio a Gaza, Eyal Mizrahi lo contesta e lo insulta ... Si legge su 41esimoparallelo.it