Durante la puntata di ieri di È sempre Carta Bianca si sono surriscaldati i toni, Eyal Mizrahi ha accusato Enzo Iacchetti di essere fascista che gli ha risposto a tono L'articolo È sempre Carta Bianca, volano parole tra Iacchetti e Mizrahi VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

