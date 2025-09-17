‘È sempre Carta Bianca’ lite Iacchetti-Eyal Mizrahi | Ti prendo a pugni stro**o

Un acceso scontro verbale ha scosso la puntata del 16 settembre 2025 di ‘ È sempre Cartabianca ‘, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Protagonisti della discussione sono stati Enzo Iacchetti, noto attore e conduttore di Striscia la notizia, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Il motivo dello scontro. Il dibattito si è incentrato sulla situazione a Gaza. Iacchetti ha accusato Israele di compiere un “genocidio” contro la popolazione palestinese, sostenendo che le operazioni militari siano sproporzionate e mirate ai civili. Mizrahi ha replicato definendo l’attore un “fascista” e sostenendo che le responsabilità siano da attribuire esclusivamente a Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

