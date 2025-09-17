È qualcosa di non permanente non mi disturba e non è mai stato un problema Sono felice del mio sorriso mi rende unica

Iodonna.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

K atia Buchicchio h a conquistato il titolo di Miss Italia 2025, segnando una svolta epocale per il celebre concorso di bellezza. Per la prima volta nella sua storia, una vincitrice ha sfilato e trionfato indossando un apparecchio ortodontico, un dettaglio che ha portato l’odontoiatria sotto i riflettori e sfidato i pregiudizi estetici. L’evento, svoltosi a Roma il 16 settembre, non è solo una celebrazione della bellezza naturale, ma anche un invito a riconsiderare gli stereotipi che associano i dispositivi ortodontici a un’immagine adolescenziale o antiestetica. Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

200 qualcosa di non permanente non mi disturba e non 232 mai stato un problema sono felice del mio sorriso mi rende unica

© Iodonna.it - «È qualcosa di non permanente, non mi disturba e non è mai stato un problema. Sono felice del mio sorriso, mi rende unica»

In questa notizia si parla di: permanente - disturba

Cerca Video su questo argomento: 200 Permanente Disturba 232