Katia Buchicchio ha conquistato il titolo di Miss Italia 2025, segnando una svolta epocale per il celebre concorso di bellezza. Per la prima volta nella sua storia, una vincitrice ha sfilato e trionfato indossando un apparecchio ortodontico, un dettaglio che ha portato l'odontoiatria sotto i riflettori e sfidato i pregiudizi estetici. L'evento, svoltosi a Roma il 16 settembre, non è solo una celebrazione della bellezza naturale, ma anche un invito a riconsiderare gli stereotipi che associano i dispositivi ortodontici a un'immagine adolescenziale o antiestetica. Katia Buchicchio è Miss Italia 2025.

«È qualcosa di non permanente, non mi disturba e non è mai stato un problema. Sono felice del mio sorriso, mi rende unica»