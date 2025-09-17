E poi dicono che Kirk era omofobo | il video che dimostra il contrario
Da quando è stato assassinato, l’attivista conservatore Charlie Kirk è diventato il bersaglio del feroce odio della sinistra in tutto l’Occidente. In particolare, alcune sue dichiarazioni sono finite sotto il microscopio dei progressisti, ovviamente estrapolate dal loro contesto e modificate – o inventate di sana pianta – perché si adattassero alla narrativa del “ pericoloso fascista ”. Tra le varie accuse piovute sul 31enne ucciso, vi è anche quella di omofobia, già smontata grazie alla diffusione di un video. Meno di due minuti, tanto è bastato a Kirk per zittire un ragazzo che sosteneva di voler escludere gli omosessuali dal movimento conservatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Omicidio di Charlie Kirk, la storia del falso killer: “Sui social all’improvviso tutti dicono che sono io”
Quelli che hanno teorizzato per anni il no debate, che non si sono confrontati mai su niente con nessuno e si sono schermati da tutte le opinioni “problematiche” (leggi: diverse dalle loro), ma oggi dicono che quello di Kirk non andava bene perché non era ver - X Vai su X
Tyler Robinson viveva con Lance Twiggs, ragazza transgender che ha consegnato all’FBI i messaggi chiave per incastrarlo. Kirk, volto conservatore anti-trans, è stato ucciso dopo una frase sul tema. Ma Twiggs, dicono, “non sapeva nulla…” - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Kirk, uno sparo sul dialogo - Dice lo storico Bassani: «Ha avuto il coraggio di portare la sua voce nel cuore del mondo universit ... italiaoggi.it scrive
L’ideologia di Charlie Kirk: cosa pensava veramente l'attivista assassinato dall'analisi dei suoi discorsi - Il commentatore politico Charlie Kirk, figura di spicco della destra radicale americana, alleato e amico di Donald Trump, è stato ucciso mercoledì scorso durante uno durante un incontro pubblico con ... Lo riporta tg.la7.it