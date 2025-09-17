E' morto l' ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi. Eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia era stato parlamentare della Camera dei deputati dall'aprile del 2006 all'aprile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - sottosegretario

E' morto l'ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina; Morto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina; E' morto l'ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina.

morto ex sottosegretario infrastruttureMorto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina - E' morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi ... Si legge su ilsicilia.it

morto ex sottosegretario infrastruttureAutonomisti, morto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Pippo Reina - CATANIA – È morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina (detto Pippo), ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi. Secondo livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Ex Sottosegretario Infrastrutture