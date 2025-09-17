E' morto l' ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina
E' morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi. Eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia era stato parlamentare della Camera dei deputati dall'aprile del 2006 all'aprile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: morto - sottosegretario
La risposta del sottosegretario alla Salute all'interrogazione sul caso del bambino morto all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo non vaccinato morto di sepsi, il sottosegretario Gemmato: «In Puglia coperture già alte, ma verranno potenziate» - X Vai su X
E' morto l'ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina; Morto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina; E' morto l'ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina.
Morto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Giuseppe Reina - E' morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi ... Si legge su ilsicilia.it
Autonomisti, morto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Pippo Reina - CATANIA – È morto a Catania, a 71 anni Giuseppe Maria Reina (detto Pippo), ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi. Secondo livesicilia.it