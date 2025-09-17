È lui il primo concorrente Grande Fratello l’annuncio ufficiale di Simona Ventura | svelato il nome chi è
Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente iniziato. Manca ormai meno di una quindicina di giorni al debutto del reality di Canale 5, e fino a ieri sera il silenzio intorno al programma aveva alimentato curiosità e sospetti. Nessuna anticipazione, nessuna campagna pubblicitaria, nessun nome trapelato sui concorrenti. Poi, finalmente, la svolta: Mediaset ha trasmesso il primo spot televisivo, segnando di fatto l’inizio della stagione. A presentare il promo è stata Simona Ventura, che non si è limitata a ricordare il ritorno del reality ma ha svelato anche il primo concorrente ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: primo - concorrente
“Allora pronti? Ecco il primo concorrente”. Grande Fratello, Signorini sgancia subito la bomba
“Ha detto sì”. Ballando con le Stelle, il primo concorrente è il vero colpaccio di Milly Carlucci
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci pesca da Sanremo: primo concorrente Vip
Roberta Beta, l’«antipatica» del primo Grande Fratello: «Io unica concorrente nominata da tutti. Ora abbiamo una chat, manca solo Daria Bignardi» - X Vai su X
Manca meno di una settimana alla IV Tappa Kinder 2025, che si disputerà a Ostia. Sono passati diversi mesi dalla Tappa di Villasimius, e adesso via con questa regata molto attesa. In questa regata sarà assegnata al primo concorrente italiano della Divisione - facebook.com Vai su Facebook
Grande fratello, stasera il pubblico decreterà il primo finalista; Rosa Chemical inaugura a Grugliasco il suo murale di 200 metri: sui social un freestyle per Piediny; “Kiplimo aiutato dall'auto”. È polemica sul record in mezza maratona.
BOP! Grande Fratello arriva il primo promo ufficiale, ecco il primo concorrente (VIDEO E NOME) - È uscito il promo del Grande Fratello 2025: Simona Ventura presenta Matteo, ex pugile che conosce a memoria la Divina Commedia. mondotv24.it scrive
“Ecco il primo concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura”/ Spunta il nome in anteprima - Il Grande Fratello di Simona Ventura è sempre più vicino e spunta l'indiscrezione sul nome del primo concorrente dell'edizione Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello. Scrive ilsussidiario.net