È lui il primo concorrente Grande Fratello l’annuncio ufficiale di Simona Ventura | svelato il nome chi è

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente iniziato. Manca ormai meno di una quindicina di giorni al debutto del reality di Canale 5, e fino a ieri sera il silenzio intorno al programma aveva alimentato curiosità e sospetti. Nessuna anticipazione, nessuna campagna pubblicitaria, nessun nome trapelato sui concorrenti. Poi, finalmente, la svolta: Mediaset ha trasmesso il primo spot televisivo, segnando di fatto l'inizio della stagione. A presentare il promo è stata Simona Ventura, che non si è limitata a ricordare il ritorno del reality ma ha svelato anche il primo concorrente ufficiale.