È l’evento più clamoroso nella storia del VAR | presentata denuncia all’AIA | La Serie A rischia la sospensione

17 set 2025

“È l’evento più clamoroso nella storia del VAR”: presentata denuncia allAIA La Serie A rischia la sospensione"> Il Var ha ormai cambiato la concezione del calcio. Uno strumento utile ma controverso, le polemiche saranno infinite. Il VAR è diventato uno degli strumenti più discussi e determinanti del calcio moderno, soprattutto in Serie A. Introdotto per ridurre gli errori arbitrali e garantire maggiore equità, ha cambiato radicalmente il modo in cui vengono gestite le partite. La sua presenza permette di rivedere episodi cruciali come gol, rigori, cartellini rossi e scambi d’identità. Nonostante i benefici evidenti, il VAR non ha mai smesso di alimentare polemiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

