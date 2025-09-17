“È l’evento più clamoroso nella storia del VAR”: presentata denuncia all’AIA La Serie A rischia la sospensione"> Il Var ha ormai cambiato la concezione del calcio. Uno strumento utile ma controverso, le polemiche saranno infinite. Il VAR è diventato uno degli strumenti più discussi e determinanti del calcio moderno, soprattutto in Serie A. Introdotto per ridurre gli errori arbitrali e garantire maggiore equità, ha cambiato radicalmente il modo in cui vengono gestite le partite. La sua presenza permette di rivedere episodi cruciali come gol, rigori, cartellini rossi e scambi d’identità. Nonostante i benefici evidenti, il VAR non ha mai smesso di alimentare polemiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “È l’evento più clamoroso nella storia del VAR”: presentata denuncia all’AIA | La Serie A rischia la sospensione