È iniziata nella notte la massiccia offensiva su Gaza City oltre 100 morti

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele sta colpendo duramente la Striscia: intorno alle 23 di ieri sera è iniziata l’annunciata massiccia operazione di terra su Gaza City, con attacchi aerei e bombardamenti su tutto il territorio. Il bilancio dall’alba di oggi è già altissimo: oltre 40 i morti, mentre ieri le vittime sono state 62, secondo fonti mediche. Secondo le stime, si calcola che dall’inizio del conflitto il 7 ottobre 2023, un decimo della popolazione palestinese sia rimasta uccisa. Tank e truppe israeliane in azione nell’assalto finale a Gaza City. ‘Abbiamo iniziato l’operazione intensiva, è una fase cruciale’, annuncia Netanyahu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 iniziata nella notte la massiccia offensiva su gaza city oltre 100 morti

© Metropolitanmagazine.it - È iniziata nella notte la massiccia offensiva su Gaza City, oltre 100 morti

In questa notizia si parla di: iniziata - notte

Putin pianifica attacco di 2.000 droni in Ucraina. Sfiducia a von der Leyen, Ue: Dietro c'è Mosca - Kiev: Putin fa alzare in volo i bombardieri strategici russi; Israele- Iran, diretta. Teheran contrattacca: missili balistici sul Paese. “41 feriti, 2 gravi”.

Cerca Video su questo argomento: 200 Iniziata Notte Massiccia