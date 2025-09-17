È iniziata nella notte la massiccia offensiva su Gaza City oltre 100 morti
Israele sta colpendo duramente la Striscia: intorno alle 23 di ieri sera è iniziata l’annunciata massiccia operazione di terra su Gaza City, con attacchi aerei e bombardamenti su tutto il territorio. Il bilancio dall’alba di oggi è già altissimo: oltre 40 i morti, mentre ieri le vittime sono state 62, secondo fonti mediche. Secondo le stime, si calcola che dall’inizio del conflitto il 7 ottobre 2023, un decimo della popolazione palestinese sia rimasta uccisa. Tank e truppe israeliane in azione nell’assalto finale a Gaza City. ‘Abbiamo iniziato l’operazione intensiva, è una fase cruciale’, annuncia Netanyahu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
