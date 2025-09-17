È finita, SIAMO FALLITI: tragedia in Italia Una storica società sparisce per sempre"> Il mondo del calcio è sconvolto da una notizia dell’ultim’ora. Un club storico è fallito nonostante l’inizio del campionato. Il mondo dello sport italiano vive un’altra pagina drammatica. Una storica società, protagonista per anni sui campi e simbolo di identità collettiva, si trova ora di fronte a un epilogo che nessuno avrebbe voluto leggere. La decisione giunta dai tribunali segna una frattura insanabile tra passato e presente. L’iter giudiziario è stato lungo e complesso, caratterizzato da discussioni serrate e continui rinvii. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - È finita, SIAMO FALLITI: tragedia in Italia | Una storica società sparisce per sempre