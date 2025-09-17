È finita | addio alla famosa coppia italiana lo scoop clamoroso

Tvzap.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi TV. Erano tra le coppie più amate dello spettacolo italiano, sempre sorridenti e complici nelle foto social e nelle apparizioni pubbliche. Una storia iniziata con passione e consolidata da un figlio, seguita da migliaia di fan che hanno visto in loro un esempio di unione e resilienza. Eppure, anche i legami che sembrano più forti possono incrinarsi, fino a lasciare spazio a un epilogo inatteso. Leggi anche: Pippo Baudo, Magalli sgancia la bomba e inguaia Katia Ricciarelli Leggi anche: “Poteva stare zitta”: Pettinelli dura contro Katia Ricciarelli La conferma di Bianca Atzei. A rivelare il retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha lanciato la notizia destinata a scuotere il mondo del gossip. 🔗 Leggi su Tvzap.it

200 finita addio alla famosa coppia italiana lo scoop clamoroso

© Tvzap.it - “È finita”: addio alla famosa coppia italiana, lo scoop clamoroso

In questa notizia si parla di: finita - addio

“È finita, vi vogliamo dire tutto”: la coppia vip italiana annuncia l’addio

"Ci siamo separati". L'addio dei Pozzolis: perchè è finita tra Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

"Ci siamo separati". L'addio dei Pozzolis: perché è finita tra Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Gilardino, lettera d'addio: Palermo nel cuore, non l'ho voluto io....

Cerca Video su questo argomento: 200 Finita Addio Famosa