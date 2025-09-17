È distrutta Kate Middleton in lutto cos’è successo

– Un’atmosfera solenne e carica di emozione ha avvolto la Cattedrale di Westminster il 16 settembre, quando la famiglia reale britannica e numerosi invitati si sono riuniti per commemorare la scomparsa di Katharine, duchessa del Kent. Il silenzio era palpabile, interrotto solo dal lieve rumore delle vesti nere e dai discreti passi dei partecipanti, immersi in un momento di raccoglimento collettivo. In questo scenario, lo spazio sacro della cattedrale è diventato teatro di una cerimonia in cui il dolore personale si è intrecciato con il dovere pubblico, sottolineando il peso della perdita all’interno della monarchia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

