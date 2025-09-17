Milano, 17 settembre 2025 – Dal 2 al 12 ottobre torna il Festival del teatro Off e delle arti performative, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale milanese che quest’anno si presenta più articolato e internazionale che mai. Sempre più internazionale. Fondato nel 2016 da Francesca Vitale e Renato Lombardo, il Festival continua a crescere grazie a una visione ampia, inclusiva e internazionale, nella quale tutti coloro che partecipano, siano essi artisti o spettatori, possono sentirsi parte del network Fringe Italia Off A conferma di questa vocazione, per questa edizione delle 59 compagnie ospitate ben 12 provengono dall’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È di nuovo tempo di Fringe Milano Off: 45 location per 60 rappresentazioni teatrali dal sapore internazionale