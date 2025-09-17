È amore tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e la giornalista Mediaset Monica Bertini
Un amore vissuto con grande riservatezza. La loro storia è iniziata da tempo ma, nonostante i rumors, la coppia non ha mai fornito l’ufficialità. Nessun commento, forse anche per rispettare i loro ruoli all’interno dello stesso mondo, quello del calcio. Stiamo parlando di Monica Bertini, volto di punta dello sport in onda sulle reti Mediaset, e Piero Ausilio, più grande di lei di undici anni, direttore sportivo dell’Inter. Bertini, reduce dalla conduzione di “ Diario del Giorno ” su Rete 4, è tornata alla guida di “ Pressing ” in seconda serata su Canale 5. Il settimanale “ Chi ” fornisce ulteriori dettagli sulla loro relazione, annunciando che per la giornalista e il dirigente “è arrivo una novità importante: a breve andranno a convivere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
