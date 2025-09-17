Dybala e Pogba di nuovo insieme! La FOTO della clamorosa collab che fa scatenare i tifosi della Juve ma non solo | tutti i dettagli

Dybala e Pogba di nuovo insieme ! La FOTO che fa scatenare i tifosi e tutti i dettagli della collab dei due ex Juve . Il mondo del calcio si incrocia ancora una volta con quello della moda, ma questa volta il risultato va ben oltre la semplice promozione di un prodotto. La nuova campagna Kith & Adidas Football per la collezione Autunno 2025 ha scelto due volti noti del calcio internazionale, e la loro accoppiata ha scatenato una potente ondata di nostalgia tra i tifosi della Juventus: Paulo Dybala e Paul Pogba. Vedere i due ex compagni di squadra posare di nuovo insieme ha riportato alla mente dei fan bianconeri un periodo indimenticabile, fatto di trionfi, talento e uno stile unico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

In questa notizia si parla di: dybala - pogba

Abbiamo buttato maglie di Higuain, Pogba, Dybala, Yildiz, McKennie, Vidal, Buffon e altri per star dietro alla numerazione personalizzata. Ma lui NO, la sua maglia è per sempre, chi l'ha comprata ha messo il money in the bank - X Vai su X

"Il miglior giocatore con cui abbia mai giocato è Paul Pogba" Paulo Dybala - facebook.com Vai su Facebook

Paulo Dybala e Paul Pogba di nuovo in bianconero! Non c'entra la Juventus: la foto che spopola sul web; Dybala e Pogba di nuovo insieme: La Serie A ti aspetta. Tifosi impazziti; Dybala e Pogba si allenano insieme: la frase che fa sognare i tifosi della Roma e non solo.

Roma, il nuovo Dybala alla Altafini. E ora può spalmare l'ingaggio - Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatore. Da corrieredellosport.it

Dybala: "Domani la mia ultima gara con la Juve, pensavo saremmo stati insieme più tempo" - Un addio annunciato ormai da tempo, che la Joya ha anticipato però in queste ore sui suoi social: "È difficile trovare ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com