Dybala e Pogba di nuovo insieme! La FOTO della clamorosa collab che fa scatenare i tifosi della Juve ma non solo | tutti i dettagli
Dybala e Pogba di nuovo insieme! La FOTO che fa scatenare i tifosi e tutti i dettagli della collab dei due ex Juve. Il mondo del calcio si incrocia ancora una volta con quello della moda, ma questa volta il risultato va ben oltre la semplice promozione di un prodotto. La nuova campagna Kith & Adidas Football per la collezione Autunno 2025 ha scelto due volti noti del calcio internazionale, e la loro accoppiata ha scatenato una potente ondata di nostalgia tra i tifosi della Juventus: Paulo Dybala e Paul Pogba. Vedere i due ex compagni di squadra posare di nuovo insieme ha riportato alla mente dei fan bianconeri un periodo indimenticabile, fatto di trionfi, talento e uno stile unico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: dybala - pogba
Abbiamo buttato maglie di Higuain, Pogba, Dybala, Yildiz, McKennie, Vidal, Buffon e altri per star dietro alla numerazione personalizzata. Ma lui NO, la sua maglia è per sempre, chi l'ha comprata ha messo il money in the bank - X Vai su X
"Il miglior giocatore con cui abbia mai giocato è Paul Pogba" Paulo Dybala - facebook.com Vai su Facebook
Paulo Dybala e Paul Pogba di nuovo in bianconero! Non c'entra la Juventus: la foto che spopola sul web; Dybala e Pogba di nuovo insieme: La Serie A ti aspetta. Tifosi impazziti; Dybala e Pogba si allenano insieme: la frase che fa sognare i tifosi della Roma e non solo.
Roma, il nuovo Dybala alla Altafini. E ora può spalmare l'ingaggio - Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatore. Da corrieredellosport.it
Dybala: "Domani la mia ultima gara con la Juve, pensavo saremmo stati insieme più tempo" - Un addio annunciato ormai da tempo, che la Joya ha anticipato però in queste ore sui suoi social: "È difficile trovare ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com