Dybala e Pogba di nuovo insieme! La FOTO della clamorosa collab che fa scatenare i tifosi della Juve ma non solo | tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dybala e Pogba di nuovo insieme! La FOTO che fa scatenare i tifosi e tutti i dettagli della collab dei due ex Juve. Il mondo del calcio si incrocia ancora una volta con quello della moda, ma questa volta il risultato va ben oltre la semplice promozione di un prodotto. La nuova campagna Kith & Adidas Football per la collezione Autunno 2025 ha scelto due volti noti del calcio internazionale, e la loro accoppiata ha scatenato una potente ondata di nostalgia tra i tifosi della Juventus: Paulo Dybala e Paul Pogba. Vedere i due ex compagni di squadra posare di nuovo insieme ha riportato alla mente dei fan bianconeri un periodo indimenticabile, fatto di trionfi, talento e uno stile unico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

dybala e pogba di nuovo insieme la foto della clamorosa collab che fa scatenare i tifosi della juve ma non solo tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Dybala e Pogba di nuovo insieme! La FOTO della clamorosa collab che fa scatenare i tifosi della Juve ma non solo: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: dybala - pogba

Paulo Dybala e Paul Pogba di nuovo in bianconero! Non c'entra la Juventus: la foto che spopola sul web; Dybala e Pogba di nuovo insieme: La Serie A ti aspetta. Tifosi impazziti; Dybala e Pogba si allenano insieme: la frase che fa sognare i tifosi della Roma e non solo.

Roma, il nuovo Dybala alla Altafini. E ora può spalmare l'ingaggio - Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatore. Da corrieredellosport.it

Dybala: "Domani la mia ultima gara con la Juve, pensavo saremmo stati insieme più tempo" - Un addio annunciato ormai da tempo, che la Joya ha anticipato però in queste ore sui suoi social: "È difficile trovare ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Dybala Pogba Nuovo Insieme