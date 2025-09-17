Durante la New York Fashion Week la città si trasforma in una passerella a cielo aperto Ecco cinque look street style da copiare

La moda non è solo in passerella: a New York, lo street style Primavera Estate 2026 durante la New York Fashion Week offre tanti spunti a cui ispirarsi per look casual e originali. Eccone cinque di tendenza da copiare. Polo in maglia La polo in maglia è la grande protagonista del momento, qui con pantaloni sartoriali e ballerine con tacco. Leggi anche › Alti e bassi. I look Street Style più originali dalla New York Fashion Week PE26 Giacca safari in pelle Total black, con la giacca safari in pelle per esploratrici di stile cittadine. Pantaloni con minigonna integrata La moda newyorkese si fa giovane con i pantaloni più cool del momento, con minigonna a pannello integrata.

