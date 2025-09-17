Duplice femminicidio a Cisterna i pm chiedono l’ergastolo per Christian Sodano L’imputato | Provo dolore

Era il 13 febbraio quando a Cisterna di Latina Renée Amato, 19 anni, e la madre Nicoletta Zomparelli, 49, fecero scudo per proteggere Desyrée da Christian Sodano, il 27enne maresciallo della Guardia di Finanza, che da una settimana non era più il suo fidanzato e che uccise usando la sua pistola d’ordinanza. Per l’imputato è stato chiesto l’ergastolo dai pubblici ministeri Valerio De Luca e Marina Marra. La richiesta è arrivata al termine di una lunga requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Latina, che ha però rinviato la lettura della sentenza al prossimo 29 settembre. Sodano è accusato di aver ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, in un contesto segnato da continue liti e tensioni che l’allora maresciallo della Guardia di Finanza aveva con la suocera e la nuora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

