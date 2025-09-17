Duplice femminicidio a Cisterna i pm chiedono l’ergastolo per Christian Sodano L’imputato | Provo dolore
Era il 13 febbraio quando a Cisterna di Latina Renée Amato, 19 anni, e la madre Nicoletta Zomparelli, 49, fecero scudo per proteggere Desyrée da Christian Sodano, il 27enne maresciallo della Guardia di Finanza, che da una settimana non era più il suo fidanzato e che uccise usando la sua pistola d’ordinanza. Per l’imputato è stato chiesto l’ergastolo dai pubblici ministeri Valerio De Luca e Marina Marra. La richiesta è arrivata al termine di una lunga requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Latina, che ha però rinviato la lettura della sentenza al prossimo 29 settembre. Sodano è accusato di aver ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, in un contesto segnato da continue liti e tensioni che l’allora maresciallo della Guardia di Finanza aveva con la suocera e la nuora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: duplice - femminicidio
Il duplice femminicidio di Naro, 25enne condannato all'ergastolo
COMUNICATO STAMPA CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA La sentenza della Corte d’Assise d’appello del Tribunale di Bologna del 15 settembre 2025 ha condannato all’ergastolo Salvatore Montefusco, responsabile del duplice femminicidio di - facebook.com Vai su Facebook
Duplice femminicidio, chiesto l’ergastolo per il finanziere Christian Sodano: “Killer freddo” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/16/news/cisterna_latina_duplice_femminicidio_chiesto_ergastolo_finanziere_christian_sodano-424850079/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Duplice femminicidio a Cisterna, i pm chiedono l’ergastolo per Christian Sodano; Duplice femminicidio a Cisterna, pm 'ergastolo per 27enne'; Duplice femminicidio di Cisterna di Latina. Sentenza il 29 settembre.
Duplice femminicidio di Cisterna di Latina. Sentenza il 29 settembre - Il giovane, 27 anni, è accusato di aver ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata nel febbraio del 2024 con la pistola di ordinanza ... Segnala rainews.it
Cisterna, duplice femminicidio: richiesto ergastolo per Christian Sodano. Rinviata la sentenza - "Desirée per me era una dipendenza", le parole dell'imputato durante il processoCISTERNA DI LATINA - Secondo latinapress.it