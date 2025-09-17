Duplantis dice sempre una frase prima del record del mondo | Tiro fuori l'artiglio Cosa significa

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondo Duplantis a Tokyo ha migliorato ancora una volta il proprio record del mondo nel salto con l'asta. E lo ha fatto grazie ad un "segreto" che gli permette di sprigionare una velocità di rincorsa che nessun altro atleta sa raggiungere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Duplantis dice sempre una frase prima del record del mondo: Tiro fuori l'artiglio. Cosa significa.

Duplantis dice sempre una frase prima del record del mondo: "Tiro fuori l'artiglio". Cosa significa - Mondo Duplantis a Tokyo ha migliorato ancora una volta il proprio record del mondo nel salto con l'asta.

