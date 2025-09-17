Duplantis dice sempre una frase prima del record del mondo | Tiro fuori l'artiglio Cosa significa
Mondo Duplantis a Tokyo ha migliorato ancora una volta il proprio record del mondo nel salto con l'asta. E lo ha fatto grazie ad un "segreto" che gli permette di sprigionare una velocità di rincorsa che nessun altro atleta sa raggiungere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: duplantis - dice
` 14esimo, sì, QUATTORDICESIMO, record del mondo per Duplantis che raggiunge i 6.30m e si prende l’oro anche ai mondiali di Tokyo F E N O M E N O - facebook.com Vai su Facebook
Quando ti dice: "Sono da sola a casa. Che fai, vieni" #Duplantis - X Vai su X
Duplantis dice sempre una frase prima del record del mondo: Tiro fuori l'artiglio. Cosa significa.
Duplantis dice sempre una frase prima del record del mondo: “Tiro fuori l’artiglio”. Cosa significa - Mondo Duplantis a Tokyo ha migliorato ancora una volta il proprio record del mondo nel salto con l’asta. Come scrive fanpage.it
Duplantis nuovo record mondiale nel salto con l’asta/ Quattordicesimo primato consecutivo (16 settembre 2025) - Ognuno fa la sua vita"/ "Con la mia fidanzata Nicoletta Larini... Si legge su ilsussidiario.net