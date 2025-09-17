Duello a distanza Meloni-Schlein la leader di Fdi | Centrosinistra unito solo per mandarmi a casa

Parlano praticamente in contemporanea, una da Ancona, l'altra da Pesaro. A poco più di 80 km di distanza sono arrivate nelle Marche per sostenere i rispettivi candidati alla presidenza della Regione che andrà al voto il 28 e 29 settembre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni , assieme ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, lancia la volata al governatore uscente di FdI , Francesco Acquaroli. La segretaria del Pd Elly Schlein , al fianco del presidente dem Stefano Bonaccini, spinge invece l'eurodeputato Matteo Ricci. Un duello a distanza nel quale la premier - dopo la tappa a Fabriano per partecipare alla cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ribadisce innanzitutto l'unità della coalizione di centrodestra, "una alleanza solida, fondata su una visione comune". 🔗 Leggi su Iltempo.it

