Duello a distanza Meloni-Schlein la leader di Fdi | Centrosinistra unito solo per mandarmi a casa
Parlano praticamente in contemporanea, una da Ancona, l'altra da Pesaro. A poco più di 80 km di distanza sono arrivate nelle Marche per sostenere i rispettivi candidati alla presidenza della Regione che andrà al voto il 28 e 29 settembre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assieme ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, lancia la volata al governatore uscente di FdI, Francesco Acquaroli. La segretaria del Pd Elly Schlein, al fianco del presidente dem Stefano Bonaccini, spinge invece l'eurodeputato Matteo Ricci. Un duello a distanza nel quale la premier - dopo la tappa a Fabriano per partecipare alla cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ribadisce innanzitutto l'unità della coalizione di centrodestra, "una alleanza solida, fondata su una visione comune". 🔗 Leggi su Iltempo.it
