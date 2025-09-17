Due infermieri | Turni massacranti stipendi bassi e aggressioni Ecco perché scappiamo dagli ospedali italiani

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi anni in Italia 100mila operatori sanitari abbandoneranno la professione e un numero sempre maggiore scappa ogni giorno dagli ospedali per varie problematiche. Due lavoratori, uno che lavora a Milano e l'altro in vari ospedali lombardi, hanno raccontato la loro storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

