Dublino ritrovato il corpo del piccolo Daniel | era scomparso da 4 anni ma nessuno se n'era accorto

Il piccolo era sparito da ben quattro anni , ma incredibilmente nessuna autorità se ne era mai accorta fino al mese scorso: solo a inizio settembre sono iniziate le ricerche, culminate oggi col ritrovamento del corpo . 🔗 Leggi su Fanpage.it

