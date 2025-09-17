Droni russi sull' Ucraina | attacchi alle ferrovie Zelensky avverte la Nato | Intimidazioni per fermare le forniture a Kiev

La giornata si apre con nuove tensioni tra Russia, Ucraina e Occidente. Il ministro degli Esteri polacco Sikorski accusa Putin di inseguire illusioni sovietiche, sottolineando i limiti militari di Mosca e il diritto europeo a fermare l’invasione. Nella notte il Cremlino ha dichiarato di aver abbattuto otto droni ucraini in quattro regioni, mentre raid russi hanno colpito le ferrovie, causando blackout e ritardi. Zelensky interpreta l’incursione di droni in Polonia come un chiaro messaggio intimidatorio contro la Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Droni russi sull'Ucraina: attacchi alle ferrovie. Zelensky avverte la Nato: "Intimidazioni per fermare le forniture a Kiev"

In questa notizia si parla di: droni - russi

Droni russi a Volgograd, tre feriti

Droni russi attaccano città ucraine

Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”

L’incursione di #droni russi in #Polonia e la violazione dello spazio aereo in #Romania stanno mettendo sotto stress la strategia di difesa europea, che risponde rafforzando il fronte est. Si è trattato di un errore, come dichiarato dalle autorità russe, o di una pro - facebook.com Vai su Facebook

L’incursione di #droni russi in #Polonia e la violazione dello spazio aereo in #Romania stanno mettendo sotto stress la strategia di difesa europea, che risponde rafforzando il fronte est. Si è trattato di un errore, come dichiarato dalle autorità russe, o di una pro - X Vai su X

Zelensky: “Le sanzioni più efficaci sono gli incendi alle raffinerie russe” - La Romania protesta con l'ambasciatore russo per lo sconfinamento del drone; Guerra Ucraina, il Cremlino: La Nato è di fatto in guerra con la Russia; Droni russi in Romania, Mosca accusa l'Ucraina: Una provocazione di Kiev.

Ucraina rivendica sabotaggi a ferrovie in Russia. Von der Leyen: "Droni in Romania seria minaccia" - Zelensky: "Guerra si allarga" Un drone russo è penetrato per circa 20 chilometri nello spazio aereo della Romania, nella regione di ... Scrive adnkronos.com

Guerra Ucraina, il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia" - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo- Riporta tg24.sky.it