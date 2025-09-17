Drogato alla guida travolge e uccide un ciclista poi fugge | arrestato 28enne di Spinazzola
I fatti sono avvenuti lo scorso agosto. Il giovane dopo l’incidente tentò di nascondere l’auto a Genzano di Lucania. La vittima, un 41enne del Bangladesh, ospite di una struttura di accoglienza della zona, morì sul colpo. Il 28enne ora deve rispondere di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
