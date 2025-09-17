In questa notizia si parla di: drogato - guida

Verbania, guida ubriaco e drogato a torso nudo: picchia due poliziotti davanti a tutti

Drogato alla guida si schianta con l'auto e poi si ribalta: denunciato

Le indagini dei Carabinieri e il sequestro di droga e armi, la Dda di Napoli firma 12 avvisi di chiusura indagine, alla guida dell'associazione ci sarebbe il narcos Americo Marrone - facebook.com Vai su Facebook

Guida un'auto "imbottita" di droga ed incontra la polizia, 31enne finisce ai domiciliari https://ift.tt/2Jhk8CF https://ift.tt/2zlKC1d - X Vai su X

Alla guida senza patente, 18enne travolge e uccide un ciclista; Travolge e uccide 13enne a Tortima di Lusiana Conco, la confessione del 23enne fuggito: Avevo bevuto; Investito e ucciso da guidatore ubriaco e positivo alla cocaina. La vittima era in scooter.

Drogato alla guida, travolge e uccide un ciclista, poi fugge: arrestato 28enne di Spinazzola - Il giovane dopo l’incidente tentò di nascondere l’auto a Genzano di Lucania ... Come scrive fanpage.it

Diciottenne travolge e uccide un ciclista: era alla guida senza patente - Nel pomeriggio di lunedì 1° settembre 2025 un diciottenne sprovvisto della patente di guida ha travolto un ciclista proveniente dalla direzione opposta. Da gazzetta.it