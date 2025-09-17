Droga | nove arrestati nel barese Contrasto al clan Strisciuglio

Noinotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Droga: nove arrestati nel barese Contrasto al clan Strisciuglio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

droga nove arrestati nel barese contrasto al clan strisciuglio

© Noinotizie.it - Droga: nove arrestati nel barese Contrasto al clan Strisciuglio

In questa notizia si parla di: droga - nove

Stretta su alcol, droga e cellulare alla guida: nove patenti ritirate

Varese, spaccio di droga nei boschi: nove arresti

Nove in carcere per il traffico di droga internazionale dalla Spagna alla costa toscana

Droga: nove arrestati nel barese; Birre e pizze per nominare la droga da spacciare: blitz nel Barese, 7 persone arrestate; Diciannove arresti nel blitz Diomede: cerignolano prendeva la droga a Bari e la smerciava a Canosa.

Faida per lo spaccio di droga nel nord Barese, 11 arresti - Undici persone sono state arrestate dai carabinieri stamani a Canosa di Puglia, nel nord Barese, con le accuse, contestate a vario titolo e in concorso, di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo ... Lo riporta ansa.it

Spaccio, sequestrati 16 chili di droga: arrestati due insospettabili pusher - Un colpo al traffico di droga nel Barese è stato inferto dalla Polizia di Stato che, a Noicattaro (Bari), ha tratto in arresto due uomini baresi di 45 e 35 anni, entrambi incensurati, ritenuti ... quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Droga Nove Arrestati Barese