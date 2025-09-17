Droga nascosta in un pannolino | denunciata famiglia a colloquio in carcere
Tempo di lettura: < 1 minuto Stavano per consegnare dosi di sostanze stupefacenti al congiunto recluso nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, ma prima che intervenissero le unità cinofile della Polizia Penitenziaria se ne sono disfatti abbandonandole nel bagno della sala colloqui. Lo riferisce Emilio Fattorello, consigliere nazionale del Sappe. Nei successivi controlli nella loro auto, sono stati trovati cento grammi di hashish nascosti in un pannolino per bambini. Nei confronti della famiglia, residente a Napoli, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
