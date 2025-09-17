Droga e telefonini nelle carceri con i droni In arresto 15 persone

Droga e telefonini venivano introdotti nelle carceri con i droni. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Caltanissetta. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

