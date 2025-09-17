Droga e risse | sospensione dell’attività per uno chalet-discobar

Dopo il rinvenimento di droga addosso ad un frequentatore e nascosta in un vaso, dopo ben due aggressioni, di cui una col machete, messe in atto da alcuni utenti del locale, il questore di Fermo, Luigi Di Clemente ha disposto la sospensione temporanea della licenza di un’attività commerciale ubicata sul lungomare centro di Porto San Giorgio, imponendo la chiusura per 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri pomeriggio al titolare dello chalet disco bar dal personale della Divisione di polizia amministrativa della questura di Fermo e dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

