Droga e risse | sospensione dell’attività per uno chalet-discobar

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il rinvenimento di droga addosso ad un frequentatore e nascosta in un vaso, dopo ben due aggressioni, di cui una col machete, messe in atto da alcuni utenti del locale, il questore di Fermo, Luigi Di Clemente ha disposto la sospensione temporanea della licenza di un’attività commerciale ubicata sul lungomare centro di Porto San Giorgio, imponendo la chiusura per 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri pomeriggio al titolare dello chalet disco bar dal personale della Divisione di polizia amministrativa della questura di Fermo e dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

droga e risse sospensione dell8217attivit224 per uno chalet discobar

© Ilrestodelcarlino.it - Droga e risse: sospensione dell’attività per uno chalet-discobar

In questa notizia si parla di: droga - risse

Risse, spaccio di droga e minacce. A due passi dal centro scoppia la protesta: “Siamo esausti, non ce la facciamo più”

Roma, bar chiuso vicino Termini: risse, droga nelle fioriere e bottiglie lanciate ai passanti

Daspo urbano per risse, schiamazzi, abuso d'alcol e droga. Ecco le "zone rosse" di Arezzo

Guerra delle grucce. Blitz al circolo cinese. Droga, clandestini, risse - C’è tutto questo dietro le porte del circolo M2, circolo a gestione cinese situato in via dei Confini, a ridosso della Shun Da, la ditta di logistica colpita da un pacco ... Secondo lanazione.it

Droga, risse, prostituzione: retata a Cavanella Po. Il sindaco si appella alla coop per avere più collaborazione - Blitz antidroga dei carabinieri, paura per un uomo con il machete e risse tra stranieri di diversa nazionalità: cresce la tensione a Cavanella Po. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Risse Sospensione Dell8217attivit224