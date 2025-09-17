Droga e armi 15 arresti nel Nisseno

7.44 Quindici misure cautelari per altrettante persone, sospettate di traffico di stupefacenti a Gela, Caltanissetta. Un'operazione dei Carabinieri ha fermato un canale di approvvigionamento di hascisc e cocaina, destinati al mercato di Gela. Qui, nel territorio in mano al clan Rinzivillo, l'organizzazione poteva anche contare sulla disponibilità di armi. Tre degli indagati si trovano già in carcere, cosa che non ha impedito loro di partecipare al narcotraffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

