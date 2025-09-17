I carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, ritenuti appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti; contestata l’aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa di Gela, clan Rinzivillo. L’operazione ha disarticolato un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Droga, blitz contro il clan Rinzivillo: quindici arresti a Gela