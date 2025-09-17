Droga blitz contro il clan Rinzivillo | quindici arresti a Gela
I carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, ritenuti appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti; contestata l’aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa di Gela, clan Rinzivillo. L’operazione ha disarticolato un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: droga - blitz
Cantina condominiale a Massafra trasformata in laboratorio di droga, i dettagli del blitz
Turate, blitz nei boschi della droga: arrestato trentenne marocchino
Giovane nervoso al controllo, scatta il blitz nella stanza d'hotel: trovata droga
TRIS Siracusa. . Blitz dei carabinieri che hanno sequestrato oltre 12 chili di droga. L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa con giorni di appostamenti e osservazioni mirate in un appartamento del quartiere Borgo - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di droga, blitz all'alba contro clan Strisciuglio a Bari: nove arresti; Bari, traffico di droga: blitz contro 9 esponenti del clan Strisciuglio; POLIZIA DI STATO - BARI * ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: «BLITZ CONTRO IL CLAN STRISCIUGLIO, NOVE ARRESTI PER TRAFFICO DI DROGA» (VIDEO).
Pagani, maxi blitz contro il clan Fezza - De Vivo: 88 arresti, sequestrate armi da guerra e droga - Maxi blitz a Salerno: 88 arresti e sequestro di beni contro il clan Fezza- Secondo virgilio.it
Droga tra Salerno e Napoli, 80 arresti nel blitz contro il clan: i nomi - Oggi la Squadra Mobile di Salerno ed il Reparto Territoriale Carabinieri di NoceraInferiore hanno dato esecuzione a 2 ordinanze cautelari ... Da internapoli.it