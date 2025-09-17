Dress code più rigido nelle scuole

Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna al centro il dibattito sull’abbigliamento degli studenti. In tutta Italia, da Nord a Sud, i dirigenti scolastici hanno emanato nuove circolari sul dress code con divieti, prescrizioni e possibili sanzioni per chi non rispetta le regole in aula. Nuove regole di abbigliamento nelle scuole italiane Analizzando le circolari . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: dress - code

Dress code per entrare in tribunale: “Niente pantaloncini e ciabatte”

Dress code alla Scala, Luca Formenton: “Il teatro è di tutti, ma giusto punire le cattive abitudini”

Alla Scala basta ciabatte e spuntini: torna il dress code con i divieti contro i turisti dell’opera

A #scuola nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe - X Vai su X

Mercoledì 17 settembre dalle 19 Dress code: indossa qualsiasi cosa che sia "brillucicosa" (lurex, paillettes, strass ecc), per illuminare la notte! ? Dalle ore 19,00, aperitivo, pizza oppure menù alla carta, il tutto accompagnato dall - facebook.com Vai su Facebook

Funerale Papa Francesco: il rigido dress code e come si svolgerà il rito - I dettagli sul funerale di Papa Francesco di sabato 26 aprile: come si svolgerà il rito funebre e il rigido dress code per i presenti. msn.com scrive

Papa Francesco, il rigido dress code ai funerali: bottone sul bavero e cravatta nera per gli uomini, guanti e velo sul capo per le donne - Per gli uomini, abito scuro con cravatta nera lunga e un bottone dello stesso colore sul bavero sinistro della giacca, dove possono trovare posto solo le onorificenze vaticane. Lo riporta msn.com