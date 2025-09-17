Dress code a scuola spuntano i depliant su cosa indossare tra i banchi

Gonne sotto il ginocchio, addome scoperto, tacchi a spillo e zeppe. Suona la campanella e i dirigenti scolastici lanciano dei veri e propri vademecum per dire agli studenti come vestirsi tra i banchi. Lo fa un istituto su cinque. Per una rilevazione, realizzata da Skuola.net, su un campione di quasi 3mila studenti, 3 allievi su 10 devono badare a cosa avere nell'armadio per non essere richiamati dal docente di turno o meglio per non incorrere in onerose sanzioni. Otre metà della popolazione studentesca è stata richiamata per non essersi “adeguata” al contesto. Soltanto 1 su 5 avrebbe, infatti, un outfit adeguato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

