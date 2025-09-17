Dress code a scuola dalle gonne troppo corte alle unghie finte pericolose | tre studenti su dieci devono controllare l’abbigliamento Il sondaggio

L'inizio del nuovo anno scolastico ha riportato al centro del dibattito la questione del dress code negli istituti italiani. Una ricerca di Skuola.net condotta su quasi tremila studenti rivela dati significativi: circa tre ragazzi su dieci devono prestare attenzione quotidiana al proprio abbigliamento per evitare richiami o sanzioni disciplinari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dress code per entrare in tribunale: “Niente pantaloncini e ciabatte”

Dress code alla Scala, Luca Formenton: “Il teatro è di tutti, ma giusto punire le cattive abitudini”

Alla Scala basta ciabatte e spuntini: torna il dress code con i divieti contro i turisti dell’opera

No shorts, vietate unghie lunghe e zeppe: a scuola arrivano i depliant per spiegare il dress code - X Vai su X

Mercoledì 17 settembre dalle 19 Dress code: indossa qualsiasi cosa che sia "brillucicosa" (lurex, paillettes, strass ecc), per illuminare la notte! ? Dalle ore 19,00, aperitivo, pizza oppure menù alla carta, il tutto accompagnato dall - facebook.com Vai su Facebook

Dress code a scuola, vietati outfit eccentrici - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili: con l'arrivo del nuovo anno scolastico, come ogni anno, i dirige ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Dress code a scuola, arriva lo schema per spiegare agli studenti come devono vestirsi - Ma tra rischio body shaming e libertà di espressione, la polemica è già in trend ... Segnala skuola.net