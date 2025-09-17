Dress code a scuola | arrivano i depliant per spiegare come ci si può vestire Niente top minigonne e unghie finte

Roma, 17 settembre 2025 – Sono diverse le novità dell’anno scolastico 20252026 a cominciare dal divieto imposto dal ministro Valditara di utilizzare gli smartphone in classe. Una misura che punta ad arginare una deriva ‘pericolosa’, che fa il paio con gli outfit ‘impropri’ utilizzati da studenti e studentesse e che gli istituti provano a limitare. Quest’anno, oltre alle circolari inviate dai presidi, sono stati diffusi anche veri e propri depliant che spiegano con delle immagini i look non permessi in classe. E’ il caso di un istituto superiore a Taormina, dove la dirigente ha detto basta a short, minigonne, canotte e crop top, chiedendo ai ragazzi di vestirsi in modo “sobrio, decoroso e ordinato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

