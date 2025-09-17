Dramma in aula | maestro si accascia e muore durante la lezione

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vero e proprio dramma, davanti agli occhi degli alunni si è consumato questa mattina in una scuola del Vomero. Maestro muore a scuola, dramma stamane in un istituto elementare napoletano. Sconvolta la comunità scolastica dell’istituto Comprensivo 55 Piscicelli – Maiuri, nel quartiere Arenella. A quanto si apprende, il docente sarebbe stato colto da infarto. Vani i tentativi di rianimazione, effettuati dal personale di soccorso, chiamato nel plesso centrale. Fino al termine dello scorso anno scolastico, il maestro insegnava nel plesso “Ruotolo”, appena chiuso. Da quest’anno era stato trasferito nella sede centrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

