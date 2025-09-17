Dramma all'istituto Piscicelli del Vomero il maestro si accascia e muore in classe

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Choc nell'istituto comprensivo di Vomero-Arenella: maestro si accascia e muore mentre è al lavoro in una classe elementare, inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dramma - istituto

Dramma all’istituto Piscicelli del Vomero, il maestro si accascia e muore in classe; Meningite a scuola, Rino Nasti: Incontro medici-genitori fatto saltare tra le proteste.

Cerca Video su questo argomento: Dramma Istituto Piscicelli Vomero