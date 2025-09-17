Dramma all'istituto Piscicelli del Vomero il maestro si accascia e muore in classe
Choc nell'istituto comprensivo di Vomero-Arenella: maestro si accascia e muore mentre è al lavoro in una classe elementare, inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
