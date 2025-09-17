Dramma a San Vincenzo | muore a 66 anni per annegamento

Corrieretoscano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VINCENZOMuore a 66 anni per annegamento, dramma a San Vincenzo.  Inutili i soccorsi inviati allo stabilimento balneare di Riva degli Etruschi a San Vincenzo chiamati per un arresto cardiaco determinato proprio dall’episodio in mare. Il medico a bordo della Croce Rossa di Venturina, arrivato sul posto, ha constatat il decesso dell’uomo, un tedesco di 66 anni. A un’altra persona, recuperata in mare, è stata riscontrata una forte ipotermia, ma non versa in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: dramma - vincenzo

