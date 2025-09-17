Dramma a San Vincenzo | muore a 66 anni per annegamento
SAN VINCENZO – Muore a 66 anni per annegamento, dramma a San Vincenzo. Inutili i soccorsi inviati allo stabilimento balneare di Riva degli Etruschi a San Vincenzo chiamati per un arresto cardiaco determinato proprio dall’episodio in mare. Il medico a bordo della Croce Rossa di Venturina, arrivato sul posto, ha constatat il decesso dell’uomo, un tedesco di 66 anni. A un’altra persona, recuperata in mare, è stata riscontrata una forte ipotermia, ma non versa in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: dramma - vincenzo
“In ospedale, un momento difficile”. Il dramma di Vincenzo Mollica: “Cosa mi ha detto il medico”
Gaia Pagliuca, il dramma di papà Vincenzo: «Nel 2011 ho perso anche sua madre. Sopravvivo per l'altro mio figlio»
Ieri mattina, un drammatico episodio ha scosso #Maddaloni: Vincenzo Pipola, 53 anni, salumiere alla Decò, è morto improvvisamente nella sua abitazione di via De Carlucci, nel Parco dei Platani. Dopo essersi fatto la doccia, l’uomo ha accusato un malore, riv - facebook.com Vai su Facebook
Turista fiorentino trova la morte nel mare di San Vincenzo; Tragedia durante il pranzo di Pasqua, muore soffocato da una fetta di prosciutto; Sora, muore soffocato al pranzo di Pasqua: stava mangiando una fetta di prosciutto.
Dramma a San Vincenzo: muore a 66 anni per annegamento - Inutili i soccorsi inviati allo stabilimento balneare di Riva degli Etruschi a San Vincenzo chiamati per un arresto cardiaco dete ... Da msn.com
Muore in mare mentre fa il bagno, tragedia a San Vincenzo - Livorno, 30 luglio 2025 – Un uomo di 82 anni, Roberto Buzzigoli, residente a Firenze, è morto nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, nelle acque di fronte al bagno "I Lecci" a San Vincenzo. Scrive lanazione.it