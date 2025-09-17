Draghi urla ma nessuno vuole ascoltarlo

Le urla di Draghi hanno fatto tremare i muri a Bruxelles. Gli hanno chiesto di redigere un rapporto sulla competitività. Lui lo ha fatto ma, a distanza di un anno, niente o poco più è stato fatto di quanto l’ex governatore della Bce ha messo nero su bianco. I fan delle percentuali storceranno il naso: . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Draghi urla ma nessuno vuole ascoltarlo

In questa notizia si parla di: draghi - urla

Ho ascoltato Draghi al meeting di Rimini: tremo se ripenso a ciò che ha detto sulla competitività - "Forse l'apice del suo discorso è stato dire che gli Stati europei dovrebbero collaborare tra di loro per essere più competitivi" ... ilfattoquotidiano.it scrive