Draghi celebra il funerale della Ue e propone l’alleanza dei volenterosi

L'ex premier si accorge soltanto ora che gli obiettivi green sono «irrealizzabili». Poi critica la burocrazia continentale: «Troppo lenta, potrebbe non riuscire a riformarsi». Il suo piano B: alcuni Stati facciano da sé.

Il Papa: «Prego per Kirk e la sua famiglia» Draghi celebra il funerale della Ue I dirigenti di Afd ricevuti alla Casa Bianca Redford, l'uomo che sussurrava alla gentilezza

Chioggia celebra “L’Antica Voce dei Draghi” Al tempietto di San Martino la pittrice Stefania D’Urso espone una trentina di opere dedicate al drago, simbolo di forza, immaginazione e vita. Un viaggio tra arte, colori e fantasia che affascina grandi e piccoli. - facebook.com Vai su Facebook

Flavia Franzoni, al funerale della moglie di Prodi anche Draghi e Morandi; L'ultimo saluto a David Sassoli. Cardinal Zuppi: E' stato uomo di tutti; Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Fabio Freddi.

L'Ue non conta. L'affondo di Draghi: "Rassegnata sui dazi, marginale e spettatrice su Ucraina e Gaza" - "Per anni l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Si legge su huffingtonpost.it

Draghi al Meeting di Rimini: bordate alla Ue. “Evaporata l’illusione di contare, spettatrice da Gaza all’Ucraina” - Rimini, 22 agosto 2025 – Bordate di Mario Draghi nei confronti dell’Europa al Meeting di Rimini 2025. Secondo quotidiano.net