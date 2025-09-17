Downton abbey raggiunge il milione al botteghino globale in una settimana
successo al botteghino per “Downton Abbey: The Grand Finale”. Il film Downton Abbey: The Grand Finale ha raggiunto un importante traguardo commerciale, consolidando la sua posizione nel franchise cinematografico. Come terzo capitolo di lungometraggi legati alla celebre serie televisiva, il film continua a riscuotere consensi sia di pubblico che di critica, confermando la forte presenza nel panorama cinematografico internazionale. dati principali e performance in sala. Il film ha debuttato con un incasso di $18,1 milioni nei primi tre giorni negli Stati Uniti, risultando secondo miglior avvio della trilogia dietro al film del 2019. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: downton - abbey
Downton abbey: il creatore parla di nuovi film e del finale atteso
Nuovo dramma storico da vedere mentre aspetti il film finale di downton abbey
Downton Abbey 3, ritorni e addii nel trailer del capitolo conclusivo in arrivo al cinema
Downton Abbey: I fan spazzano via tutto https://ift.tt/eSO6cZp - X Vai su X
Oggi mercoledì 17 settembre 2025 nelle nostre sale, continua la programmazione del film Downton Abbey – il Gran FInale Multisala Modena: - Il mio amico Pinguino 17.00 - Downton Abbey – Il Gran Finale 18.00 e 20.45 - Demon Slayer – Il Castello dell’Infinit - facebook.com Vai su Facebook
Demon Slayer trionfa anche in Italia, subito primo al debutto; Demon Slayer e Downton Abbey dominano il botteghino italiano con numeri solidi nel weekend.