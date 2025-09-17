Downton abbey raggiunge il milione al botteghino globale in una settimana

successo al botteghino per “Downton Abbey: The Grand Finale”. Il film Downton Abbey: The Grand Finale ha raggiunto un importante traguardo commerciale, consolidando la sua posizione nel franchise cinematografico. Come terzo capitolo di lungometraggi legati alla celebre serie televisiva, il film continua a riscuotere consensi sia di pubblico che di critica, confermando la forte presenza nel panorama cinematografico internazionale. dati principali e performance in sala. Il film ha debuttato con un incasso di $18,1 milioni nei primi tre giorni negli Stati Uniti, risultando secondo miglior avvio della trilogia dietro al film del 2019. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

