Dove vivono le volpi in Italia e cosa fare in caso di incontro
La volpe rossa (Vulpes vulpes) è l’unica specie presente in Italia ed è diffusa ovunque, dalle montagne alle città, passando per le campagne. In caso di incontro va osservata a distanza, senza avvicinarla e soprattutto darle da mangiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
